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Регион
10 июня, 08:14

Миллиардер решил не оставлять детям ни цента и пошёл против закона Наполеона

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Французский миллиардер Пьер-Эдуар Стерин заявил, что не хочет оставлять наследство своим детям. Ради этого бизнесмен выступил за изменение закона, который действует во Франции больше двух веков.

Свою позицию 52-летний предприниматель озвучил на заседании Сената Франции, где участвовал по видеосвязи. У Стерина пятеро детей, однако он считает, что крупное состояние может не помочь им, а, наоборот, навредить.

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«Я не хочу испортить жизнь своим детям, не собираюсь давать им ни цента. Начать жизнь с нуля — это настоящая свобода», — заявил миллиардер.

Сейчас французское наследственное право ограничивает такие решения. По Кодексу Наполеона, принятому в 1804 году, дети считаются гарантированными наследниками. Если их трое и больше, они имеют право на обязательную долю имущества родителей.

Стерин с этим не согласен. По его словам, человек должен сам решать, кому передать своё состояние. Бизнесмен заявил, что хотел бы направить деньги на благотворительность.

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«Я считаю, что каждый должен сам решать, как поступить со своим имуществом. Я бы хотел передать свое состояние на благотворительность», — сказал он.

Стерин известен как создатель компании Smartbox, которая продаёт популярные в Европе подарочные сертификаты. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда евро.

При этом фигура бизнесмена вызывает споры во Франции. Его называют сторонником ультраправых взглядов, а в Сенате он давал показания по проекту Périclès, созданному для продвижения правой повестки. Сенаторы подозревают миллиардера в попытке финансировать политические силы, что запрещено французским законом.

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Марина Фещенко
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