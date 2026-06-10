Миллиардер решил не оставлять детям ни цента и пошёл против закона Наполеона

Французский миллиардер Пьер-Эдуар Стерин заявил, что не хочет оставлять наследство своим детям. Ради этого бизнесмен выступил за изменение закона, который действует во Франции больше двух веков.

Свою позицию 52-летний предприниматель озвучил на заседании Сената Франции, где участвовал по видеосвязи. У Стерина пятеро детей, однако он считает, что крупное состояние может не помочь им, а, наоборот, навредить.

«Я не хочу испортить жизнь своим детям, не собираюсь давать им ни цента. Начать жизнь с нуля — это настоящая свобода», — заявил миллиардер.

Сейчас французское наследственное право ограничивает такие решения. По Кодексу Наполеона, принятому в 1804 году, дети считаются гарантированными наследниками. Если их трое и больше, они имеют право на обязательную долю имущества родителей.

Стерин с этим не согласен. По его словам, человек должен сам решать, кому передать своё состояние. Бизнесмен заявил, что хотел бы направить деньги на благотворительность.

«Я считаю, что каждый должен сам решать, как поступить со своим имуществом. Я бы хотел передать свое состояние на благотворительность», — сказал он.

Стерин известен как создатель компании Smartbox, которая продаёт популярные в Европе подарочные сертификаты. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда евро.

При этом фигура бизнесмена вызывает споры во Франции. Его называют сторонником ультраправых взглядов, а в Сенате он давал показания по проекту Périclès, созданному для продвижения правой повестки. Сенаторы подозревают миллиардера в попытке финансировать политические силы, что запрещено французским законом.