Times: Четверо из топ-10 миллиардеров Британии родились в СССР

Выходцы из стран бывшего СССР заняли четыре места в десятке богатейших людей Великобритании по версии Times Rich List. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг газеты Times.

Самым высоко расположенным в этой группе стал Леонард Блаватник. Он родился на Украине, позже стал американо-британским предпринимателем и владельцем холдинга Access Industries. В рейтинге он занял третье место, а его состояние оценили почти в 27 миллиардов фунтов стерлингов.

На седьмой строчке оказался уроженец России Ник Сторонский — сооснователь и гендиректор финтех-компании Revolut. Его капитал Times оценила почти в 16,5 миллиарда фунтов.

Восьмое место занял ещё один выходец из России — основатель трейдинговой компании XTX Markets Алекс Герко. Его состояние, по данным рейтинга, составляет около 16 миллиардов фунтов.

Замыкают топ-10 братья Игорь и Дмитрий Бухманы. Они родились в России и стали известны как владельцы Playrix, одного из крупнейших мировых разработчиков мобильных игр. Их состояние оценили более чем в 14 миллиардов фунтов.

Первое место в списке заняли Санджай и Дхирадж Хиндуджа, выходцы из Индии и владельцы Hinduja Group.

Всего в Times Rich List вошли 350 бизнесменов. В этом году на рейтинг заметно повлиял отъезд состоятельных людей из Великобритании после повышения налогов: почти треть британских граждан из списка больше не живёт в стране.