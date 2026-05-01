Бюджет целой страны: Стало известно, сколько заработали 20 богатейших россиян с начала года

Совокупное состояние 20 российских миллиардеров, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, с начала года увеличилось на 16,106 миллиарда долларов. По данным на 1 мая, их общее богатство достигло 315,3 миллиарда.

Среди богатейших россиян в рейтинге Bloomberg — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (82-е место), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (83), глава «Норникеля» Владимир Потанин (87) и основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко (105).

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, где миллиардеры владеют долями. В мировом рейтинге 500 богатейших людей первое место по-прежнему занимает Илон Маск — его состояние выросло на 31,5 миллиарда, до 651 миллиарда. Вторую и третью строчки удерживают основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, чьи капиталы увеличились на 55,5 и 51,3 миллиарда соответственно.

Джефф Безос опустился на четвёртое место с результатом 283 миллиарда (+29,8 млрд), а замыкает пятёрку Марк Цукерберг — он единственный из топ-5, чьё состояние снизилось (минус 16,4 миллиарда, до 217 млрд).

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году 121 тысяча жителей задекларировала доход от 1 млн рублей и выше, 39 человек заработали более миллиарда. Количество декларантов с доходом от 1 до 10 млн выросло на 23% (до 117,8 тыс.), с 10–100 млн — на 2% (74 человека, подано более 3 тыс. деклараций). Ставки НДФЛ варьируются от 15% до 22% в зависимости от дохода.