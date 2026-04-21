В Татарстане за год выросло количество миллионеров и миллиардеров

В Татарстане за 2025 год зарегистрировано 121 тысяча деклараций, в которых жители указали доход от 1 миллиона рублей и выше. Более миллиарда рублей заработали 39 человек — на два больше, чем в 2024 году. Такие данные на профильном брифинге привёл руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

От 1 до 10 миллионов рублей задекларировали 117,8 тысячи татарстанцев — на 23% больше, чем годом ранее. Количество жителей с доходом от 10 до 100 миллионов выросло на 2% и составило 74 человека. Всего в этом диапазоне подано более 3 тысяч деклараций.

94,6 тысячи граждан заработали от 2,4 до 5 миллионов рублей (ставка НДФЛ 15%). От 5 до 20 миллионов — 15,9 тысячи человек (ставка 18%). От 20 до 50 миллионов — 1,1 тысячи татарстанцев (ставка 20%). Свыше 50 миллионов — 586 человек (ставка 22%).

Сафиуллин отметил, что высокие доходы в основном получают индивидуальные предприниматели, бизнесмены, торгующие пищевыми продуктами и топливом, а также граждане, занимающиеся операциями с ценными бумагами.

Ранее сообщалось, что число тюменцев с доходом свыше 100 млн рублей в 2025 году выросло почти в четыре раза — до 144 человек. Из них 117 задекларировали от 100 до 500 млн, 18 — от 500 млн до 1 млрд, девять — более 1 млрд. Годом ранее таких было 37. Основные источники — операции с ценными бумагами и продажа имущества.