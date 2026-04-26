Суперъяхта самого богатого россиянина прошла через закрытый Ормузский пролив

Ночью 25 апреля роскошная 142-метровая яхта Nord, предположительно, принадлежащая российскому бизнесмену Алексею Мордашову, пересекла Ормузский пролив. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic.

Судно вышло из Дубая 24 апреля и взяло курс на Оман. Судно смогло пройти через пролив, несмотря на ограничения.

Также через этот же район проследовали два танкера под санкциями США и ещё пять грузовых кораблей. Одно из них шло под иранским флагом, уточняет Bloomberg.

Напомним, 19 апреля иранские военные моряки объявили пролив закрытым. Обещали пускать суда только после полного снятия американской блокады. 17 апреля акваторию открыли на время перемирия, но уже на следующее утро Тегеран передумал, назвав действия Вашингтона пиратством.

Мордашов — первое лицо в российской версии рейтинга Forbes-2026. Его капитал на середину апреля достиг $37 млрд. Это рекорд: ранее ни один отечественный бизнесмен не перешагивал планку в $30 млрд.