24 апреля, 05:15

Богатые россияне страхуются от ядерной войны и раскупают бункеры в «самой безопасной стране мира»

Россияне скупают в Новой Зеландии дома с бункерами на случай третьей мировой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обеспеченные россияне активно скупают жильё с бункерами в Новой Зеландии, рассматривая её как убежище на случай глобального военного конфликта. Об этом сообщает SHOT.

Спрос на объекты в стране, которую часто называют самой безопасной в мире, по данным риелторов, вырос втрое на фоне событий на Ближнем Востоке. Соотечественники присматриваются в основном к Окленду (там целые кварталы заселены выходцами из СНГ), Веллингтону и Крайстчерчу.

Стоимость недвижимости варьируется от 23 до 200 миллионов рублей. Особняки с подземными убежищами — отдельный ВИП-сегмент: местные агентства демонстрируют их только проверенным элитным клиентам. Альтернативный вариант — достроить бункер к уже готовому дому, что обойдётся в 4–40 миллионов.

Самый бюджетный вариант убежища — крошечная комната с взрывостойким и газонепроницаемым люком и водонепроницаемой композитной конструкцией. За доплату можно смонтировать системы фильтрации воздуха (химические, биологические, радиологические, ядерные). Дорогие предложения — уже полноценные подземные апартаменты, а люксовые бункеры способны вместить многодетные семьи с возможностью длительного автономного существования.

Покупать готовые дома в «безопасной стране» сейчас вправе только обладатели ВНЖ или держатели местной «золотой визы». Остальным иностранцам разрешено приобретать лишь квартиры в новостройках, спецкомплексах и земельные участки. Российские бизнесмены пользуются этим: выкупают землю и возводят на ней дома с укрытиями площадью около сотни квадратных метров.

Макаревич* оказался в эпицентре ударов по Израилю и прописался в бункере

Ранее Life.ru рассказывал, что с момента эскалации обстановки на Ближнем Востоке объём обращений за возведением персональных бункеров в России взлетел на 140%. Подавляющее большинство клиентов — испуганные перспективами глобального вооружённого конфликта высокопоставленные управленцы из Москвы, владельцы крупного капитала и госслужащие.

Юрий Лысенко
