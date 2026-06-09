Роскошь под килем: Пока болиды гремели на трассе, у Монако устроили парад яхт миллиардеров

Гавань Монако в день финального заезда «Формулы-1» превратилась в выставку роскоши на воде. У берегов княжества заметили почти две сотни суперъяхт, которые пришли к Лазурному берегу на фоне Гран-при.

Видео с яхтами опубликовал Маттейс Ри — известный нидерландский яхтенный брокер, консультант и создатель популярного медиапроекта о суперъяхтах. На кадрах видно, как рядом с портом Эркюль стоят десятки крупных судов, а некоторые из них по размерам больше похожи на плавучие отели.

По данным BOAT International со ссылкой на BOATPro, в день гонки, 7 июня, в районе Монако находились 197 яхт. Среди самых заметных судов издание назвало 122-метровую Kismet, 118,8-метровую Breakthrough, 111-метровую Alaiya, 106,1-метровую Amadea, 101,5-метровую Symphony и 101,2-метровую Attessa IV.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mrsuperyachts

Особое внимание привлекла Kismet — одна из самых обсуждаемых суперъяхт последних лет. Судно связывают с американским миллиардером и владельцем футбольного клуба «Фулхэм» Шахидом Ханом. В профильных медиа её называют одной из самых дорогих яхт, доступных для аренды.

Рядом с участниками гонки за внимание публики боролись и другие гиганты. Symphony, по данным BOAT International, была построена для владельца LVMH Бернара Арно. На борту такой яхты есть несколько палуб, бассейн, кинотеатр и отдельные зоны отдыха.

Гран-при Монако давно считается не только спортивным, но и светским событием. Пока пилоты соревнуются на узких улицах княжества, порт Эркюль становится одной из главных витрин богатства — с вечеринками, частными гостями и лучшими видами на трассу.

В этом году яхты стояли не только в самом порту, но и вдоль побережья — от Фонвьей до Кап-д’Ай. Поэтому гонка снова превратилась в редкий случай, когда зрители смотрят не только на болиды, но и на то, кто и на чём приплыл к Монако.