Свёкор Водяновой отнял у Маска титул богатейшего человека мира

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) обошёл американского бизнесмена Илона Маска и стал самым богатым человеком мира с состоянием в 211 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Арно оказался единственным богачом в списке, чьё состояние превысило $200 млрд. Год назад 74-летний бизнесмен занимал третье место со $158 млрд. Экс-лидер рейтинга — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с капиталом в $180 млрд на втором месте (год назад имел $219 млрд). На третьей строчке ещё один бывший самый богатый человек мира — основатель Amazon Джефф Безос. В его активе $114 млрд, хотя ещё год назад был $171 млрд.

Также в топ-10 вошли основатель Oracle Ларри Эллисон, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг, самый богатый житель Мексики Карлос Слим, богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани и сооснователь Microsoft Стив Балмер. Покинули десятку самых крупных богачей основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Самой богатой женщиной мира по версии Forbes признана совладелица L'Oréal Франсуаза Беттанкур-Майерс. С $80,5 млрд она занимает 11-е место в общем зачёте.