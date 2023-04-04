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4 апреля, 12:14

Свёкор Водяновой отнял у Маска титул богатейшего человека мира

Forbes: Владелец LVMH Бернар Арно обошёл Илона Маска и стал богатейшим человеком мира

<p>Владелец LVMH Бернар Арно. Обложка © Getty Images / Chesnot</p>

Владелец LVMH Бернар Арно. Обложка © Getty Images / Chesnot

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) обошёл американского бизнесмена Илона Маска и стал самым богатым человеком мира с состоянием в 211 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Арно оказался единственным богачом в списке, чьё состояние превысило $200 млрд. Год назад 74-летний бизнесмен занимал третье место со $158 млрд. Экс-лидер рейтинга — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с капиталом в $180 млрд на втором месте (год назад имел $219 млрд). На третьей строчке ещё один бывший самый богатый человек мира — основатель Amazon Джефф Безос. В его активе $114 млрд, хотя ещё год назад был $171 млрд.

Также в топ-10 вошли основатель Oracle Ларри Эллисон, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг, самый богатый житель Мексики Карлос Слим, богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани и сооснователь Microsoft Стив Балмер. Покинули десятку самых крупных богачей основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Самой богатой женщиной мира по версии Forbes признана совладелица L'Oréal Франсуаза Беттанкур-Майерс. С $80,5 млрд она занимает 11-е место в общем зачёте.

Стоит отметить, что Бернар Арно является свёкром российской супермодели Натальи Водяновой, которая в 2020 году официально вышла замуж за сына мультимиллиардера Антуана. У пары двое сыновей.

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Напомним, Арно уже признавался самым богатым человеком мира в рейтинге Forbes Real Time Billionaires. Это произошло в декабре прошлого года, причём неоднократно. А вот Bloomberg в феврале назвал главным богачом мира Илона Маска.

Никита Никонов
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