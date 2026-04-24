Яхта решила покарать депутата-мошенника за грехи и ушла на дно Волги
В Волгограде затонула яхта экс-депутата Анненко стоимостью 18 млн рублей
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В Волгограде во время шторма затонула яхта, принадлежавшая бывшему депутату Андрею Анненко. Инцидент произошёл на Волге утром. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.
В Волгограде затонула яхта экс-депутата Анненко. Видео © Telegram/ Baza
Причиной происшествия стала непогода: высота волн достигала 2–3 метров. Моторное судно Silverton 35 сносило течением и сильным ветром. Сотрудники клуба не стали отвязывать яхту во время шторма. Предполагалось, что в противном случае она могла бы затонуть ещё быстрее.
В итоге судно ушло под воду. Андрей Анненко ранее был депутатом городской думы от КПРФ. В 2024 году его признали виновным в мошенничестве и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.