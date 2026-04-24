24 апреля, 12:43

Яхта решила покарать депутата-мошенника за грехи и ушла на дно Волги

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Волгограде во время шторма затонула яхта, принадлежавшая бывшему депутату Андрею Анненко. Инцидент произошёл на Волге утром. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

В Волгограде затонула яхта экс-депутата Анненко. Видео © Telegram/ Baza

Причиной происшествия стала непогода: высота волн достигала 2–3 метров. Моторное судно Silverton 35 сносило течением и сильным ветром. Сотрудники клуба не стали отвязывать яхту во время шторма. Предполагалось, что в противном случае она могла бы затонуть ещё быстрее.

В итоге судно ушло под воду. Андрей Анненко ранее был депутатом городской думы от КПРФ. В 2024 году его признали виновным в мошенничестве и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что депутата госсобрания Башкирии Алексея Локотченко приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным во взяточничестве и попытке мошенничества.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Полина Никифорова
