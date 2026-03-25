Депутата из Башкирии приговорили к 10 годам за взятку и мошенничество
Обложка © VK / Алексей Локотченко
Советский районный суд Уфы приговорил депутата госсобрания Башкирии Алексея Локотченко к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным во взяточничестве и попытке мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.
По данным следствия, парламентарий предложил знакомой, в отношении которой велось уголовное дело, помощь через фиктивный контракт на участие в СВО. За услугу он потребовал 10 млн рублей, а также еще 200 тысяч рублей — якобы для передачи военному комиссару.
Как установил суд, деньги передавать чиновникам Локотченко не собирался — схема изначально была мошеннической. Он выступал как посредник и обещал решить вопрос незаконным способом. В итоге суд признал его виновным сразу по нескольким эпизодам и назначил длительный срок заключения.
Ранее Life.ru сообщал, что военный суд приговорил научного сотрудника исследовательского центра РАН к 9,5 года лишения свободы за финансирование терроризма. По данным следствия, он перевёл 2,8 тысячи рублей на счёт экстремистской организации.
