Пилот Ferrari Сайнс выиграл квалификацию на Гран-при Мексики «Формулы-1»

Квалификационная сессия Гран-при Мексики «Формулы-1» состоялась 26 октября на автодроме имени братьев Родригес. Лучшее время круга продемонстрировал пилот команды Ferrari Карлос Сайнс, который преодолел дистанцию за 1 минуту и 15,946 секунды.

На втором месте оказался Макс Ферстаппен из Red Bull (1:16,171), третье время показал пилот McLaren Ландо Норрис (1:16,260), четвёртое — Шарль Леклер из Ferrari (1:16,265), а замкнул лидерскую пятёрку Джордж Рассел — гонщик команды Mercedes (1:16,356).

«Я очень доволен. Отличная пара кругов», — высказался обладатель поул-позиции Сайнс.