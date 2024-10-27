Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 00:44

Пилот Ferrari Сайнс выиграл квалификацию на Гран-при Мексики «Формулы-1»

Болид Карлоса Сайнса. Обложка © X / Formula 1

Болид Карлоса Сайнса. Обложка © X / Formula 1

Квалификационная сессия Гран-при Мексики «Формулы-1» состоялась 26 октября на автодроме имени братьев Родригес. Лучшее время круга продемонстрировал пилот команды Ferrari Карлос Сайнс, который преодолел дистанцию за 1 минуту и 15,946 секунды.

На втором месте оказался Макс Ферстаппен из Red Bull (1:16,171), третье время показал пилот McLaren Ландо Норрис (1:16,260), четвёртое — Шарль Леклер из Ferrari (1:16,265), а замкнул лидерскую пятёрку Джордж Рассел — гонщик команды Mercedes (1:16,356).

«Я очень доволен. Отличная пара кругов», высказался обладатель поул-позиции Сайнс.

На MotoGP два гонщика столкнулись на огромной скорости и вылетели с трассы
На MotoGP два гонщика столкнулись на огромной скорости и вылетели с трассы

Основной заезд Гран-при Мексики стартует уже 27 октября. Победителем прошлого Гран-при США стал пилот Ferrari Шарль Леклер, а Сайнс финишировал следом за ним. Это второй по счёту победный дубль команды в 2024 году.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Мексика
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar