Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 00:45

Ferrari оформила второй победный дубль в «Формуле-1» в 2024 году

Пилот Ferrari Леклер финишировал первым на Гран-при США «Формулы-1»

Шарль Леклер. Обложка © X / Formula 1

Шарль Леклер. Обложка © X / Formula 1

В Остине завершился 19-й этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2024 года. Победителем Гран-при США стал пилот Ferrari Шарль Леклер, второе место с отставанием всего восемь секунд завоевал его сокомандник Карлос Сайнс, а бронза досталась гонщику Red Bull Максу Ферстаппену.

На третью ступень пьедестала мог подняться и Ландо Норрис из McLaren, который обошёл Ферстаппена и пересёк финишную черту первым. Однако его оштрафовали на пять секунд из-за выхода за пределы трассы.

«Вся команда работает великолепно! Пит-стопы проходят гладко, всё работает, как надо, и мы по-прежнему нацелены на победу в чемпионате. Положено хорошее начало!» — прокомментировал победу Леклер.

Финиш Леклера. Видео © X / Formula 1

Это второй по счёту победный дубль Ferrari в 2024 году. На Гран-при Австралии Сайнс финишировал первым, а Леклер — вторым. Следующий этап «Формулы-1» стартует 25 октября в Мексике.

Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы
Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы

А в Австралии днём ранее прошёл очередной этап чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP. Заезд омрачила серьёзная авария с участием итальянского пилота Марко Беццекки и испанца Маверика Виньялеса. Одного из гонщиков экстренно госпитализировали на вертолёте.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров