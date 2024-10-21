Ferrari оформила второй победный дубль в «Формуле-1» в 2024 году

В Остине завершился 19-й этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2024 года. Победителем Гран-при США стал пилот Ferrari Шарль Леклер, второе место с отставанием всего восемь секунд завоевал его сокомандник Карлос Сайнс, а бронза досталась гонщику Red Bull Максу Ферстаппену.

На третью ступень пьедестала мог подняться и Ландо Норрис из McLaren, который обошёл Ферстаппена и пересёк финишную черту первым. Однако его оштрафовали на пять секунд из-за выхода за пределы трассы.

«Вся команда работает великолепно! Пит-стопы проходят гладко, всё работает, как надо, и мы по-прежнему нацелены на победу в чемпионате. Положено хорошее начало!» — прокомментировал победу Леклер.

Финиш Леклера. Видео © X / Formula 1

Это второй по счёту победный дубль Ferrari в 2024 году. На Гран-при Австралии Сайнс финишировал первым, а Леклер — вторым. Следующий этап «Формулы-1» стартует 25 октября в Мексике.