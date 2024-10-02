Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы
Михаэль Шумахер. Обложка © ТАСС / Zuma
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после тяжёлой травмы, которая лишила легендарного гонщика нормальной жизни. Как сообщает The Mirror, Шумахер присутствовал на свадьбе дочери.
Праздник организовали на семейной вилле на Мальорке в условиях строгой конфиденциальности. Поэтому никаких фото и видео вы не найдёте — у всех гостей на входе забирали телефоны.
Напомним, Михаэль Шумахер закончил карьеру гонщика в 2012 году. А год спустя — 29 декабря 2013 года — он получил страшную травму, когда катался на лыжах в Альпах. Гонщик ударился головой о камень и впал в кому. После операций он вернулся домой, но на протяжении всех этих лет экс-пилот "Феррари" прикован к постели. Ранее появлялись сообщения, что Михаэль якобы узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки, но правда ли это — неизвестно, так как близкие практически никого к нему не пускают. В 2021 году в интервью для документального фильма о Шумахере его супруга Коринна не смогла сдержать слёз, говоря о страшном инциденте, перевернувшем жизнь семьи.
Ранее Life.ru рассказал об испанском гонщике «Формулы-1», который попал в аварию во время квалификации 18-го этапа чемпионата. Член команды «Феррари» Карлос Сайнс потерял контроль на повороте перед стартовой прямой и столкнулся задней частью авто с барьером.