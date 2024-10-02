Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы

Напомним, Михаэль Шумахер закончил карьеру гонщика в 2012 году. А год спустя — 29 декабря 2013 года — он получил страшную травму, когда катался на лыжах в Альпах. Гонщик ударился головой о камень и впал в кому. После операций он вернулся домой, но на протяжении всех этих лет экс-пилот "Феррари" прикован к постели. Ранее появлялись сообщения, что Михаэль якобы узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки, но правда ли это — неизвестно, так как близкие практически никого к нему не пускают. В 2021 году в интервью для документального фильма о Шумахере его супруга Коринна не смогла сдержать слёз, говоря о страшном инциденте, перевернувшем жизнь семьи.