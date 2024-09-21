Пилот «Феррари» Сайнс попал в аварию во время Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре
Гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Обложка © ТАСС / Zuma
Испанский гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию во время квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Сингапура. Соревнования проходят на городской трассе «Марина-Бей».
Всё произошло в третьем сегменте квалификации, когда пилот потерял контроль на повороте перед стартовой прямой и столкнулся задней частью своего автомобиля с барьером. Квалификация была приостановлена красными флагами. Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье и начнётся в 15:00 по московскому времени.
Ранее Life.ru рассказывал, что пилот«Макларена» Оскар Пиастри из Австралии выиграл на «Формуле-1» — Гран-при Азербайджана. Спортсмен принял участие в 17-м чемпионате мира по автогонкам. Он стал лучшим по итогам 51-го круга гонки на трассе. Вторым на финиш приехал монегаск Шарль Леклер из «Феррари».