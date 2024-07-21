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21 июля, 15:42

Австралиец Пиастри впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1"

Австралиец Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Пиастри выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1". Обложка © ТАСС / АР / FRANCK ROBICHON

Пиастри выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1". Обложка © ТАСС / АР / FRANCK ROBICHON

Австралийский пилот команды McLaren Оскар Пиастри одержал свою первую победу в карьере на этапе "Формулы-1", выиграв Гран-при Венгрии.

Его напарник по команде Ландо Норрис финишировал вторым. Изначально он лидировал в гонке, но за три круга до финиша уступил место Пиастри после указаний команды. Это решение было обосновано тем, что Норрис должен был оставаться перед Льюисом Хэмилтоном после пит-стопа в то время, как Пиастри должен был сохранять темп.

Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды Mercedes финишировал третьим, достигнув своего 200-го подиума в карьере.

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Ранее Life.ru сообщал, что Хэмилтон выиграл домашний этап Гран-при "Формулы-1". Гонка состоялась на трассе "Сильверстоун". К слову, для него это первая победа на этапах гонки с 2021 года.

Александра Мышляева
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