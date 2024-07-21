Австралиец Пиастри впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1"

Его напарник по команде Ландо Норрис финишировал вторым. Изначально он лидировал в гонке, но за три круга до финиша уступил место Пиастри после указаний команды. Это решение было обосновано тем, что Норрис должен был оставаться перед Льюисом Хэмилтоном после пит-стопа в то время, как Пиастри должен был сохранять темп.