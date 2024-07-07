Льюис Хэмилтон впервые с 2021 года выиграл этап Гран-при "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап Гран-при "Формулы-1". Гонка состоялась на трассе "Сильверстоун".

Стоит отметить, что для Хэмилтона это первая победа на этапах "Формулы-1" с 2021 года. В предыдущий раз гонщик занимал первое место на Гран-при Саудовской Аравии в декабре 2021 года. Вторым на трассе "Сильверстоун" финишировал действующий чемпион "Формулы-1" нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из "Ред булл", третьим — британец Ландо Норрис из "Макларена".

В общем зачёте лидирует Ферстаппен с 255 очками. Далее идут Норрис и монегаск Шарль Леклер из "Феррари", у которых 171 и 150 очков соответственно. Семикратный чемпион мира Хэмилтон находится на восьмой позиции, имея 110 очков. В кубке конструкторов на первом месте австрийский "Ред булл" (373 очка), на втором — итальянская команда "Феррари" (302), на третьем — британский "Макларен" (295). Немецкий "Мерседес" расположился на четвёртой строчке с 221 очком.