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7 июля, 17:42

Льюис Хэмилтон впервые с 2021 года выиграл этап Гран-при "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон. Обложка © ТАСС / Sebastiao Moreira

Льюис Хэмилтон. Обложка © ТАСС / Sebastiao Moreira

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап Гран-при "Формулы-1". Гонка состоялась на трассе "Сильверстоун".

Стоит отметить, что для Хэмилтона это первая победа на этапах "Формулы-1" с 2021 года. В предыдущий раз гонщик занимал первое место на Гран-при Саудовской Аравии в декабре 2021 года. Вторым на трассе "Сильверстоун" финишировал действующий чемпион "Формулы-1" нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из "Ред булл", третьим — британец Ландо Норрис из "Макларена".

В общем зачёте лидирует Ферстаппен с 255 очками. Далее идут Норрис и монегаск Шарль Леклер из "Феррари", у которых 171 и 150 очков соответственно. Семикратный чемпион мира Хэмилтон находится на восьмой позиции, имея 110 очков. В кубке конструкторов на первом месте австрийский "Ред булл" (373 очка), на втором — итальянская команда "Феррари" (302), на третьем — британский "Макларен" (295). Немецкий "Мерседес" расположился на четвёртой строчке с 221 очком.

Напомним, в феврале стало известно, что Хэмилтон в 2025 году покинет "Мерседес" и присоединится к "Феррари". Как писали журналисты, одной из причин, почему знаменитый гонщик решил перебраться в Италию, является уход из "Феррари" директора по производительности немецкой конюшни Лоика Серры. Специалист будет работать над машиной к сезону 2025 года.

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Наталья Исакова
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