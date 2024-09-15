Австралиец Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри из Австралии. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ oscarpiastri
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри из Австралии выиграл на «Формуле-1» — Гран-при Азербайджана. Спортсмен принял участие в 17-м чемпионате мира по автогонкам.
Он стал лучшим по итогам 51-го круга гонки на трассе, которую проложили по улицам Баку. Вторым на финиш приехал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Замкнуть тройку лучших смог британец Джордж Расселл из «Мерседеса».
Следующий этап Гран-при «Формулы-1» состоится в Сингапуре с 20 по 22 сентября.
Напомним, что для Оскара Пиастри это уже вторая победа на этапах «королевских гонок» в сезоне и в карьере. До этого спортсмен побеждал на Гран-при Венгрии в июле. Вторым финишировал его напарник по команде Ландо Норрис.