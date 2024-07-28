Гонщика Расселла лишили победы на Гран-при Бельгии в пользу Хэмилтона

Британский пилот Mercedes Джордж Рассел финишировал первым на этапе "Формулы-1" в бельгийском Спа, но в итоге был дисквалифицирован из-за несоответствия болида требованиям Международной автомобильной федерации (FIA). Таким образом, победителем гонки стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон.

Рассел приехал первым, однако на взвешивании его болид оказался на 1,5 килограмма легче допустимого. Повторное измерение со свежей резиной это подтвердило. В итоге результат Джорджа на Гран-при был аннулирован.

Победителем гонки объявлен семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Для него это вторая победа в нынешнем сезоне и 105 в карьере. Вторым стал пилот McLaren Оскар Пиастри, а замкнул тройку лидеров представитель Ferrari Шарль Леклер. В топ-10 также попали Ферстаппен , Ландо Норрис (McLaren), Карлос Сайнс (Ferrari, Серхио Перес (Red Bull), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Эстебан Окон (Alpine).