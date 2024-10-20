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19 октября, 21:58

На MotoGP два гонщика столкнулись на огромной скорости и вылетели с трассы

На этапе чемпионата мира по MotoGP в Австралии 19 октября произошла серьёзная авария, в которой столкнулись два пилота. Итальянец Марко Беццекки на высокой скорости врезался в испанца Маверика Виньялеса в одном из поворотов. Оба гонщика вместе с мотоциклами вылетели с трассы.

Авария на этапе чемпионата мира по MotoGP. Видео © Х / MotoGP™

Виньялес не пострадал, а Беццекки был доставлен на вертолёте в больницу в Мельбурне для обследования. Согласно сообщению официального аккаунта MotoGP в соцсети Х, итальянец избежал серьёзных травм.

Стоит отметить, что победу в гонке одержал испанец Хорхе Мартин, возглавляющий таблицу сезона 2024 года, а действующий чемпион, итальянец Франческо Баньяя, занял четвёртое место.

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Ранее стало известно, что голливудская звезда Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках, приняв участие в соревнованиях на легендарном автодроме Indianapolis Motor Speedway. Во время события актёр вылетел с трассы после половины гонки, но смог продолжить участие и успешно завершил заезд.

Обложка ©

Х / MotoGP™

Артём Гапоненко
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