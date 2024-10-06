Звезда «Матрицы» Киану Ривз принял участие в автогонках и чудом избежал аварии

Голливудская звезда Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках, приняв участие в соревнованиях на легендарном автодроме Indianapolis Motor Speedway. Во время события актёр вылетел с трассы после половины гонки, но смог продолжить участие и успешно завершил заезд. Об этом сообщает The Guardian.

На середине 45-минутной гонки дебютант, квалифицировавшийся 31-м из 35 машин, вышел с трассы на травяной участок без столкновения. Это произошло при выходе из поворота. Тем не менее, актёр быстро вернулся на трек, показав зрителям и своей команде, что всё в порядке и продолжил гонку.

Успешно избежав аварий на первых кругах, он поднялся на 21-е место, хотя финишировал на 25-й позиции. Его участие проходит в рамках гоночной серии Toyota GR Cup, связанной с мероприятием Indy 8 Hour, где у него запланирован ещё один заезд.