Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики — 19-й этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2026 года. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Пилот «Ред Булл» первым пересёк финишную черту, опередив соперников из «Феррари» и «Мерседеса».

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим финишировал итальянец Кими Антонелли, представляющий «Мерседес». Антонелли хватило девятого места, чтобы досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

В Кубке конструкторов по-прежнему лидирует «Мерседес» — на счету команды 630 очков. «Феррари» занимает вторую строчку с 504 баллами и остаётся единственным коллективом, который ещё способен догнать лидера. При определённом развитии событий «Мерседес» оформит чемпионство уже на следующем этапе.

Следующую гонку проведут в Бразилии с 6 по 8 ноября.

По итогам мексиканского этапа Антонелли досрочно оформил чемпионство. Биография, возраст и главные рекорды Кими Антонелли — в специальном материале Life.ru.

Следующий этап Формулы-1 пройдет в Бразилии 6–8 ноября. Расписание Гран-при Сан-Паулу 2026, время квалификации и гонки — в хабе Life.ru.