«Формула-1» вернётся в Африку спустя почти 40 лет, гран-при пройдёт в Руанде

Руанда будет принимать этап «Формулы-1» в течение десяти лет, а первые гонки пройдут в начале 2030-х годов. Чемпионат вернётся в Африку впервые с 1993 года, сообщила сама «Формула-1».

Для Гран-при построят новый постоянный автодром в Бугесере примерно в 40 километрах к югу от столицы Руанды Кигали. Трассу возведут рядом со строящимся международным аэропортом и подготовят по стандартам FIA Grade 1, необходимым для проведения этапов «Формулы-1».

Точная дата первой гонки пока не определена: она состоится после завершения строительства автодрома, которое ожидается в начале следующего десятилетия. Подробности календаря и самого гоночного уик-энда организаторы объявят позднее.

«Сегодня — знаковый момент для «Формулы-1». С появлением Руанды в календаре со следующего десятилетия наш спорт будет представлен на всех обитаемых континентах», — заявил глава чемпионата Стефано Доменикали.

Африка отсутствует в календаре «Формулы-1» с 1993 года, когда последний этап прошёл на трассе «Кьялами» в ЮАР и завершился победой Алена Проста. До этого гонки чемпионата на континенте также принимало Марокко, поэтому Руанда станет лишь третьей африканской страной в истории серии. Идею возвращения «Формулы-1» в Африку поддерживал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а Руанда официально заявила о своём интересе ещё в 2024 году.

Ранее Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1». Вторым финишную черту пересёк монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Третье место занял представитель «Мерседеса» Кими Антонелли.