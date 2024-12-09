Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен будет отбывать наказание в Руанде за маты

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», будет отбывать наказание в виде общественных работ в Руанде. Решение было принято Международной автомобильной федерацией (FIA) после того, как Ферстаппен позволил себе нецензурные высказывания на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура 19 сентября.

Гонщик грубо высказался по поводу характеристик своего болида. Его слова не были направлены против конкретного лица или группы, но FIA сочла их нарушением международного спортивного кодекса. Сам Ферстаппен объяснил, что ругался на английском, который не является его родным языком. Он извинился за своё поведение, отметив, что нецензурные выражения были вызваны стрессом.

Джонни Херберт, бывший гонщик и нынешний стюард FIA, рассказал, что решение о наказании Ферстаппена принималось после открытого разговора с ним. Стюарды решили, что общественные работы будут более полезным наказанием, чем штраф. В рамках этого наказания Ферстаппен примет участие в программе развития молодых спортсменов в Кигали, Руанда.

Ферстаппен неоднократно выражал несогласие с инициативой FIA по ограничению нецензурной лексики в радиопереговорах «Формулы-1». Он считает, что вместо того, чтобы запрещать пилотам ругаться, лучше вводить задержку в трансляции переговоров, чтобы цензурировать определённые фразы.

Несмотря на инцидент, Ферстаппен продолжает оставаться одним из самых успешных гонщиков современности. Он известен своим агрессивным стилем вождения и вспыльчивым характером. Его талант и стремление к победе делают его одним из самых ярких представителей автоспорта.

В сезоне 2023 года он досрочно завоевал свой четвёртый титул чемпиона мира, став лидером личного зачёта пилотов. Его карьера началась с картинга, где он завоевал множество титулов, а в 17 лет стал самым молодым пилотом в истории «Формулы-1».