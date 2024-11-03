Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Сан-Паулу, стартовав с 17-го места

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прервал серию из 10 гонок без побед, победив на 21-м этапе Формулы-1 Гран-при Сан-Паулу в Бразилии. При этом он стартовал с 17-го места.

Второе место занял француз Эстебан Окон из «Альпина», третье — его соотечественник и партнёр по команде Пьер Гасли.

В квалификации Ферстаппен показал 12-е время, но был оштрафован на пять позиций из-за замены силовой установки. Тем не менее Макс победил и стал первым в истории Ф-1, кто выиграл гонку с 10 различных позиций на стартовой решётке. В предыдущий раз Ферстаппен приезжал первым в июне на Гран-при Испании.

Нидерландец лидирует в общем зачёте, имея 393 очка. Вторым идёт британец Ландо Норрис из «Макларена» с 331 очком, третьим — представляющий «Феррари» монегаск Шарль Леклер (307 очков), четвёртым — ещё один пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри (262). В кубке конструкторов на первом месте британский «Макларен» (593), на втором — итальянская «Феррари» (557), на третьем — австрийский «Ред Булл» (544), на четвёртом — немецкий «Мерседес» (382).