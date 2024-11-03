Квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1» из-за дождя перенесли на воскресенье
Квалификация Гран-при Бразилии была отложена из-за дождя. Об этом сообщается на официальной странице «Формулы-1» в соцсети Х. Изначально квалификационные заезды 21-го этапа, проходящего в Сан-Паулу, должны были стартовать в 21:00 по московскому времени 2 ноября, но из-за сильных проливных дождей их время несколько раз переносили.
В итоге организаторы приняли решение полностью отложить квалификацию, запланировав её проведение на утро воскресенья, 3 ноября. Гонка состоится позже в тот же день, её начало назначено на 22:00 по московскому времени.
Ранее российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в «Формулу-1», несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. По словам спортсмена, по достижении 25-летнего возраста он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».
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