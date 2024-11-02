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2 ноября, 16:11

Победу на Гран-при Бразилии «Формулы-1» одержал пилот McLaren Ландо Норрис

Британский гонщик Ландо Норрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1

Британский гонщик Ландо Норрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1

Британский пилот McLaren Ландо Норрис одержал победу в спринте Гран-при Бразилии «Формулы-1». 24-летний гонщик первым проехал 24 круга.

Второе место взял напарник Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри, он отстал всего на 0,593 секунды. Третьим пришёл к финишу нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+1,497). Сегодня в 21:00 по Москве начнётся квалификация к главному заезду этапа.

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Ранее Life.ru рассказывал об итогах Гран-при Мексики «Формулы-1». Там первым к финишу пришёл гонщик команды Ferrari Карлос Сайнс. Второе место занял Ландо Норрис, отстав на 4,7 секунды, а третьим — напарник Сайнса Шарль Леклер.

Юрий Лысенко
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