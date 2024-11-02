Победу на Гран-при Бразилии «Формулы-1» одержал пилот McLaren Ландо Норрис

Второе место взял напарник Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри, он отстал всего на 0,593 секунды. Третьим пришёл к финишу нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+1,497). Сегодня в 21:00 по Москве начнётся квалификация к главному заезду этапа.