Гонщик Ferrari Сайнс финишировал первым на Гран-при Мексики «Формулы-1»
Карлос Сайнс. Обложка © X / Formula 1
Победителем Гран-при Мексики «Формулы-1» стал пилот Ferrari Карлос Сайнс. Его сокомандник Шарль Леклер финишировал третьим, а вторым оказался гонщик McLaren Ландо Норрис — он отстал от лидера всего на 4,7 секунды.
Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, который показал второе время круга на квалификации, получил двойной штраф и занял лишь шестое место. Перед ним на четвёртой и пятой строчке расположились представители Mercedes Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Ещё три гонщика досрочно сошли с дистанции.
«Спасибо! Это так приятно, спасибо вам, ребята. Forza Ferrari! (Вперёд, Ferrari! — девиз команды. Прим. Life.ru) Спасибо, Мексика!» — эмоционально прокомментировал победу Сайнс.
Напомним, что прошлый заезд в рамках Гран-при США «Формулы-1» сезона 2024 года Сайнс завершил на втором месте, уступив лидерство сокоманднику Леклеру. А вот на квалификационной сессии Гран-при Сингапура гонщика постигла неудача — он потерял управление и столкнулся с барьером.