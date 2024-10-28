Гонщик Ferrari Сайнс финишировал первым на Гран-при Мексики «Формулы-1»

Победителем Гран-при Мексики «Формулы-1» стал пилот Ferrari Карлос Сайнс. Его сокомандник Шарль Леклер финишировал третьим, а вторым оказался гонщик McLaren Ландо Норрис — он отстал от лидера всего на 4,7 секунды.

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, который показал второе время круга на квалификации, получил двойной штраф и занял лишь шестое место. Перед ним на четвёртой и пятой строчке расположились представители Mercedes Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Ещё три гонщика досрочно сошли с дистанции.