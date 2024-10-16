«Время пришло»: Последний российский гонщик в «Формуле-1» объявил о завершении карьеры

Российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в «Формулу-1», несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. По словам спортсмена, по достижении 25-летнего возраста он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».

«Понимаю, что пора смотреть вперёд, а не назад. Пришло время написать следующий акт моей взрослой жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением своего ума и поиском своего предназначения», — написал Мазепин в соцсетях.

При этом он отметил, что будет рад поделиться с болельщиками новостями о своих дальнейших шагах.

Мазепин выступал в «Формуле-1» в 2021 году. Россиянин гонялся за команду «Хаас», но перед началом следующего сезона его внесли в санкционный список Евросоюза. Из-за этого американская автогоночная команда разорвала контракт как со спортсменом, так и со спонсором — компанией «Уралкалий» (владелец Дмитрий Мазепин, отец Никиты). Позднее гонщику всё-таки удалось оспорить санкции в суде ЕС в Люксембурге.