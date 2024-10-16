Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 14:18

«Время пришло»: Последний российский гонщик в «Формуле-1» объявил о завершении карьеры

Автогонщик Никита Мазепин объявил, что не вернётся в «Формулу-1»

Никита Мазепин. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Никита Мазепин. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в «Формулу-1», несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. По словам спортсмена, по достижении 25-летнего возраста он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».

«Понимаю, что пора смотреть вперёд, а не назад. Пришло время написать следующий акт моей взрослой жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением своего ума и поиском своего предназначения», — написал Мазепин в соцсетях.

При этом он отметил, что будет рад поделиться с болельщиками новостями о своих дальнейших шагах.

Мазепин выступал в «Формуле-1» в 2021 году. Россиянин гонялся за команду «Хаас», но перед началом следующего сезона его внесли в санкционный список Евросоюза. Из-за этого американская автогоночная команда разорвала контракт как со спортсменом, так и со спонсором — компанией «Уралкалий» (владелец Дмитрий Мазепин, отец Никиты). Позднее гонщику всё-таки удалось оспорить санкции в суде ЕС в Люксембурге.

Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы
Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы

Ранее сообщалось, что испанский гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию во время Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре. Гонщик потерял управление перед стартовой прямой и столкнулся с барьером задней частью болида.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Никита Мазепин
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров