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13 сентября, 07:45

ЕС снял санкции с гонщика Мазепина и матери Пригожина

Никита Мазепин и Виолетта Пригожина. Обложка © Telegram / Nikita Mazepin, VK / Художественная галерея «Краски жизни» | СПб

Никита Мазепин и Виолетта Пригожина. Обложка © Telegram / Nikita Mazepin, VK / Художественная галерея «Краски жизни» | СПб

С российского гонщика Никиты Мазепина и матери Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной сняли санкции Европейского союза. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», где опубликованы соответствующие нормативные акты.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта Пригожина, Никита Мазепин», — заявлено в сообщении.

Мазепин и Пригожина были удалены из чёрного списка после того, как Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц.

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Ранее Британия ввела санции против ВКС РФ и 924-го Государственного центра беспилотной авиации. Также лондонские рестрикции коснулись семи юридических и физических лиц из Ирана. Например, под ограничения попали БПЛА Baharestan Kish Company.

Наталья Афонина
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