ЕС снял санкции с гонщика Мазепина и матери Пригожина
Никита Мазепин и Виолетта Пригожина. Обложка © Telegram / Nikita Mazepin, VK / Художественная галерея «Краски жизни» | СПб
С российского гонщика Никиты Мазепина и матери Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной сняли санкции Европейского союза. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», где опубликованы соответствующие нормативные акты.
«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта Пригожина, Никита Мазепин», — заявлено в сообщении.
Мазепин и Пригожина были удалены из чёрного списка после того, как Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц.
Ранее Британия ввела санции против ВКС РФ и 924-го Государственного центра беспилотной авиации. Также лондонские рестрикции коснулись семи юридических и физических лиц из Ирана. Например, под ограничения попали БПЛА Baharestan Kish Company.