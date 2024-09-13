ЕС снял санкции с гонщика Мазепина и матери Пригожина

С российского гонщика Никиты Мазепина и матери Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной сняли санкции Европейского союза. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», где опубликованы соответствующие нормативные акты.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта Пригожина, Никита Мазепин», — заявлено в сообщении.

Мазепин и Пригожина были удалены из чёрного списка после того, как Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц.