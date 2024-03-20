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20 марта, 10:14

Суд Евросоюза постановил отменить санкции против автогонщика Никиты Мазепина

Никита Мазепин. Обложка © Telegram / Nikita Mazepin

Никита Мазепин. Обложка © Telegram / Nikita Mazepin

Европейский суд юстиции решил отменить санкции ЕС против российского автогонщика Никиты Мазепина. Об этом сказано в соответствующем постановлении трибунала.

"Суд аннулирует акты о сохранении Никиты Мазепина в списках лиц, к которым применяются ограничительные меры", — говорится в документе.

В нём отмечается, что факта родства с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным мало для того, чтобы считать спортсмена связанным с родителем общими интересами. Также в суде уточнили, что не нашли связи между гонщиком и его отцом "с точки зрения экономики или капитала".

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Никите Мазепину 25 лет. В сезоне "Формулы-1" 2021 года он выступал за команду "Хаас", но перед началом следующего сезона его внесли в санкционный список Евросоюза. Из-за этого американская автогоночная команда разорвала контракт как со спортсменом, так и со спонсором — компанией "Уралкалий". К слову, после этого Мазепин основал фонд "Мы выступаем как один", помогающий спортсменам, отстранённым от международных соревнований по неспортивным причинам. В мае 2023 года сообщалось, что он намерен добиться отмены ограничений, а в сентябре Европейский суд общей юрисдикции обязал ЕС снять санкции с Мазепина.

Никита Осипов
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