Европейский суд общей юрисдикции обязал ЕС снять санкции с гонщика Мазепина

Европейский суд общей юрисдикции постановил немедленно приостановить действие санкций в отношении бывшего гонщика "Формулы-1", россиянина Никиты Мазепина. Об этом сообщили в пресс-службе спортсмена.

"14 сентября 2023 года Совет ЕС постановил продлить санкции против Никиты Мазепина ещё на шесть месяцев, а Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие. Председатель Европейского суда общей юрисдикции издал 7 сентября 2023 года очередное постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции, если они будут продлены в отношении Никиты Мазепина", — говорится в опубликованном сообщении.

По словам адвоката гонщика Аарона Басса, Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, дабы свести на нет чёткие постановления председателя суда общей юрисдикции. Юрист назвал это "серьёзнейшим институциональным кризисом", цель которого — наложить санкции, основанные на "вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах".

Басс подчеркнул, что суд установил отсутствие вовлечённости Мазепина в конфликт на Украине или в бизнес, приносящий существенный доход российскому правительству.