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3 ноября, 14:54

Пилоты «Уильямса» и «Астон Мартин» разбили болиды перед Гран-при Сан-Паулу

Александер Албон (слева) и Фернандо Алонсо. Обложка © X / alex_albon / alo_oficial

Александер Албон (слева) и Фернандо Алонсо. Обложка © X / alex_albon / alo_oficial

Тайско-британский гонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Александер Албон разбил болид во время квалификации Гран-при Сан-Паулу в Бразилии на трассе Интерлагос. Инцидент произошёл в третьем сегменте, который проходил на дождевой трассе.

Албон не смог справиться с управлением перед первым поворотом на трассе и врезался в отбойник, из-за чего его болид получил сильные повреждения. 28-летний пилот сумел выбраться из машины без посторонней помощи, но при этом держался за руку. Гонка начнётся в 18:30 по Москве, спустя 3,5 часа после завершения квалификации. Механики «Уильямса» не успеют восстановить болид, поэтому Албон пропустит соревнования.

Болид Албона не сможет участвовать в гонках. Фото © X / Formula 1

Болид Албона не сможет участвовать в гонках. Фото © X / Formula 1

Во время квалификации произошла ещё одна авария, из-за которых гонку пришлось приостановить. Так, в конце третьего сегмента в барьер вылетел испанский пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» врезался в ограждение на повороте, машина в итоге получила существенные повреждения.

Болид Алонсо после аварии. Фото © X / Formula 1

Болид Алонсо после аварии. Фото © X / Formula 1

Лучший результат в квалификации показал британец Ландо Норрис из «Макларена». Вторым стал его соотечественник Джордж Расселл («Мерседес»), третьим — японец Юки Цунода (RB), четвёртым — француз Эстебан Окон («Альпин»). Действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал 12-е время.

Ранее российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в «Формулу-1», несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. По словам спортсмена, по достижении 25-летнего возраста он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».

Победу в спринте Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» одержал пилот McLaren Норрис
Победу в спринте Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» одержал пилот McLaren Норрис
Наталья Демьянова
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