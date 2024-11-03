Пилоты «Уильямса» и «Астон Мартин» разбили болиды перед Гран-при Сан-Паулу

Тайско-британский гонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Александер Албон разбил болид во время квалификации Гран-при Сан-Паулу в Бразилии на трассе Интерлагос. Инцидент произошёл в третьем сегменте, который проходил на дождевой трассе.

Албон не смог справиться с управлением перед первым поворотом на трассе и врезался в отбойник, из-за чего его болид получил сильные повреждения. 28-летний пилот сумел выбраться из машины без посторонней помощи, но при этом держался за руку. Гонка начнётся в 18:30 по Москве, спустя 3,5 часа после завершения квалификации. Механики «Уильямса» не успеют восстановить болид, поэтому Албон пропустит соревнования.

Болид Албона не сможет участвовать в гонках. Фото © X / Formula 1

Во время квалификации произошла ещё одна авария, из-за которых гонку пришлось приостановить. Так, в конце третьего сегмента в барьер вылетел испанский пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» врезался в ограждение на повороте, машина в итоге получила существенные повреждения.

Болид Алонсо после аварии. Фото © X / Formula 1

Лучший результат в квалификации показал британец Ландо Норрис из «Макларена». Вторым стал его соотечественник Джордж Расселл («Мерседес»), третьим — японец Юки Цунода (RB), четвёртым — француз Эстебан Окон («Альпин»). Действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал 12-е время.