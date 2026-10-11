Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые в карьере одержал победу на Гран-при Сингапура «Формулы-1». Четырёхкратный чемпион мира оказался сильнейшим по итогам 17-го этапа сезона 2026 года, опередив гонщиков «Феррари» и «Мерседеса».

Вторым финишную черту пересёк монегаск Шарль Леклер, выступающий за итальянскую Скудерию. Третье место занял представитель «Мерседеса» Кими Антонелли. Итальянец замкнул тройку призёров, оставив позади остальных участников заезда.

Для Ферстаппена этот успех стал вторым подряд в чемпионате. Ранее гонщик уже поднимался на высшую ступень пьедестала, а теперь сумел впервые победить на сингапурской трассе. Таким образом, нидерландец продолжил успешную серию выступлений.

Следующий этап мирового первенства состоится в американском Остине. Гран-при США пройдёт с 23 по 25 октября на автодроме в штате Техас. Там участники продолжат борьбу за очки в личном и командном зачётах.

Накануне основного заезда Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Сингапура. Короткая гонка проходила в сложных погодных условиях, из-за сильного дождя старт пришлось отложить примерно на полчаса. Несмотря на это, нидерландец сумел первым пересечь финишную черту. Вторым стал Льюис Хэмилтон, а третью позицию занял Шарль Леклер. Позднее пилот «Ред Булл» оказался лучшим и в квалификации к воскресному Гран-при. Этот результат принёс ему юбилейный, 50-й поул в карьере. Кроме того, победа в квалификационной сессии стала для четырёхкратного чемпиона второй подряд.