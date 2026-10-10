Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура и в 50-й раз за карьеру завоевал право стартовать с первой позиции. Пилот показал лучшее время на 17-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2026 года.

Ближайшим преследователем победителя стал монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Его напарник по итальянской команде, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, занял третье место. Таким образом, оба гонщика Скудерии расположились непосредственно за представителем австрийского коллектива.

Для Ферстаппена этот успех стал вторым подряд в квалификационных сессиях Гран-при. Очередной поул также оказался юбилейным в его карьере. Теперь нидерландец возглавит стартовую решётку основной гонки в Сингапуре.

Решающая борьба за позиции состоится в воскресенье, 11 октября. Начало заезда запланировано на 15:00 по московскому времени. Именно тогда определится победитель 17-го этапа сезона.

Ранее в субботу Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку Гран-при Сингапура, одержав первую победу на этой трассе. Заезд проходил в сложных погодных условиях и сопровождался многочисленными авариями. Из-за сильного дождя старт пришлось отложить, а часть дистанции участники преодолели за автомобилем безопасности. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, уступивший победителю 2,591 секунды.