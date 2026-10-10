Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Сингапура — 17-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2026 года.

Представитель Нидерландов первым пересёк финишную черту после гонки, старт которой пришлось отложить примерно на полчаса из-за дождя. Победа в спринте принесла Ферстаппену дополнительные очки в личный зачёт чемпионата перед основной гонкой этапа.

Второе место занял пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал его напарник по команде Шарль Леклер.

Позднее 10 октября в Сингапуре состоится квалификация к Гран-при. Её начало запланировано на 16:00 мск. Основная гонка пройдёт после квалификации в рамках того же гоночного уик-энда.

Ранее Life.ru сообщал, что Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Макс Ферстаппен тогда финишировал вторым, хотя стартовал лишь с восьмой позиции. На последних кругах нидерландец приблизился к Расселлу, но обойти пилота «Мерседеса» не сумел.