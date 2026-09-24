Расселл оставил Ферстаппена позади на старте уик-энда «Формулы-1» в Баку

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Сессия прошла на городской трассе в Баку.

Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 45,387 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», уступивший британцу 0,400 секунды. Тройку лидеров замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер. Его отставание от Расселла составило 0,404 секунды. Четвёртым стал Льюис Хэмилтон, пятым — Кими Антонелли.

Вторая свободная практика состоится позднее 24 сентября. На следующий день пилотов ждут третья тренировочная сессия и квалификация. Гонка Гран-при Азербайджана, который стал 15-м этапом сезона, пройдёт в субботу, 26 сентября. Участникам предстоит преодолеть 51 круг городской трассы в Баку.

Ранее Life.ru писал о первой практике Гран-при Италии, где быстрейшим стал Шарль Леклер, а Джордж Расселл показал третий результат.