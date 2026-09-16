FIA утвердила календарь «Формулы-1» на 2027 год с рекордными 10 спринтами

Международная автомобильная федерация и «Формула-1» представили календарь чемпионата мира на 2027 год. В сезоне состоятся 24 Гран-при в 22 странах, а количество спринтерских уик-эндов увеличится с шести до рекордных десяти.

Сезон стартует 12–14 марта в Бахрейне, а уже через неделю пилоты выступят в Саудовской Аравии. Финальный этап традиционно пройдёт в Абу-Даби — с 10 по 12 декабря. Перед началом чемпионата команды проведут единственные предсезонные тесты в Бахрейне 24–27 февраля.

Одним из главных изменений станет возвращение Португалии и Турции. Портиман примет гонку 18–20 июня, а стамбульский Istanbul Park — 1–3 октября. Оба автодрома последний раз принимали «Формулу-1» в 2021 году. При этом этапы в Зандворте и Барселоне покинут календарь. Турецкий этап уже получил контракт до 2031 года.

Ещё заметнее изменится спринтерская программа. Впервые короткие субботние гонки пройдут в Бахрейне, Австралии, Японии, Монако и Абу-Даби. Спринты также примут Канада, Великобритания, Италия, Бразилия и Катар. Таким образом, сразу три из первых четырёх и три из последних четырёх этапов сезона будут спринтерскими.

Календарь «Формулы-1» на 2027 год

Бахрейн — 12–14 марта, спринт Саудовская Аравия — 19–21 марта Австралия — 2–4 апреля, спринт Япония — 9–11 апреля, спринт Китай — 16–18 апреля Майами — 30 апреля – 2 мая Канада — 21–23 мая, спринт Монако — 4–6 июня, спринт Португалия — 18–20 июня Великобритания — 2–4 июля, спринт Австрия — 9–11 июля Бельгия — 23–25 июля Венгрия — 30 июля – 1 августа Италия — 3–5 сентября, спринт Испания — 10–12 сентября Азербайджан — 24–26 сентября Турция — 1–3 октября Сингапур — 8–10 октября США, Остин — 22–24 октября Мексика — 29–31 октября Бразилия — 5–7 ноября, спринт Лас-Вегас — 18–20 ноября Катар — 3–5 декабря, спринт Абу-Даби — 10–12 декабря, спринт.

Ранее Life.ru рассказывал об изменениях календаря нынешнего сезона: из-за отмены ближневосточных этапов Гран-при Малайзии вернулся на трассу «Сепанг».