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Опубликовано 16 сентября, 11:57

FIA утвердила календарь «Формулы-1» на 2027 год с рекордными 10 спринтами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Международная автомобильная федерация и «Формула-1» представили календарь чемпионата мира на 2027 год. В сезоне состоятся 24 Гран-при в 22 странах, а количество спринтерских уик-эндов увеличится с шести до рекордных десяти.

Сезон стартует 12–14 марта в Бахрейне, а уже через неделю пилоты выступят в Саудовской Аравии. Финальный этап традиционно пройдёт в Абу-Даби — с 10 по 12 декабря. Перед началом чемпионата команды проведут единственные предсезонные тесты в Бахрейне 24–27 февраля.

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Одним из главных изменений станет возвращение Португалии и Турции. Портиман примет гонку 18–20 июня, а стамбульский Istanbul Park — 1–3 октября. Оба автодрома последний раз принимали «Формулу-1» в 2021 году. При этом этапы в Зандворте и Барселоне покинут календарь. Турецкий этап уже получил контракт до 2031 года.

Ещё заметнее изменится спринтерская программа. Впервые короткие субботние гонки пройдут в Бахрейне, Австралии, Японии, Монако и Абу-Даби. Спринты также примут Канада, Великобритания, Италия, Бразилия и Катар. Таким образом, сразу три из первых четырёх и три из последних четырёх этапов сезона будут спринтерскими.

Календарь «Формулы-1» на 2027 год

  1. Бахрейн — 12–14 марта, спринт
  2. Саудовская Аравия — 19–21 марта
  3. Австралия — 2–4 апреля, спринт
  4. Япония — 9–11 апреля, спринт
  5. Китай — 16–18 апреля
  6. Майами — 30 апреля – 2 мая
  7. Канада — 21–23 мая, спринт
  8. Монако — 4–6 июня, спринт
  9. Португалия — 18–20 июня
  10. Великобритания — 2–4 июля, спринт
  11. Австрия — 9–11 июля
  12. Бельгия — 23–25 июля
  13. Венгрия — 30 июля – 1 августа
  14. Италия — 3–5 сентября, спринт
  15. Испания — 10–12 сентября
  16. Азербайджан — 24–26 сентября
  17. Турция — 1–3 октября
  18. Сингапур — 8–10 октября
  19. США, Остин — 22–24 октября
  20. Мексика — 29–31 октября
  21. Бразилия — 5–7 ноября, спринт
  22. Лас-Вегас — 18–20 ноября
  23. Катар — 3–5 декабря, спринт
  24. Абу-Даби — 10–12 декабря, спринт.
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Ранее Life.ru рассказывал об изменениях календаря нынешнего сезона: из-за отмены ближневосточных этапов Гран-при Малайзии вернулся на трассу «Сепанг».

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Марина Фещенко
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