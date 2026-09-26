Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана — 15-й этап чемпионата «Формулы-1» сезона 2026 года. Гонка прошла на городской трассе в Баку.

Британец стартовал с поула и сумел удержать лидерство до финиша. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который начинал гонку только с восьмой позиции.

На последних кругах нидерландец вплотную приблизился к Расселлу, однако обогнать соперника не смог. На финише гонщиков разделили всего 0,196 секунды.

Третье место занял ещё один представитель «Ред Булл» Изак Хаджар (Франция). Для Расселла эта победа стала третьей в нынешнем сезоне после успехов в Австралии и Австрии.

Благодаря победе Расселл сократил отставание от лидера личного зачёта Кими Антонелли. У итальянца 302 очка, у британца — 236, разница между напарниками по «Мерседесу» составляет 66 баллов. Третьим идёт Льюис Хэмилтон из «Феррари» со 199 очками.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (Германия) с 538 очками. Следом располагаются «Феррари» (Италия) — 378 и «Макларен» (Великобритания) — 306.

Расселл выступает в «Формуле-1» с 2019 года, а за «Мерседес» — с сезона-2022. До нынешнего чемпионата британец одержал четыре победы: выиграл Гран-при Сан-Паулу в 2022 году, Австрии и Лас-Вегаса в 2024-м, а также Канады в 2025-м. Его лучшим результатом в общем зачёте остаётся четвёртое место по итогам сезона-2025.

Следующий этап чемпионата состоится со 2 по 4 октября в Малайзии. Он пройдёт под названием Гран-при Бахрейна.

Ранее FIA утвердила календарь «Формулы-1» на 2027 год с рекордными 10 спринтами. Сезон стартует 12–14 марта в Бахрейне.