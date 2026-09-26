«Да пошли вы»: Ферстаппен взбесился из-за проблем с болидом в Баку

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен работой машины после восьмого места в квалификации Гран-при Азербайджана. Четырёхкратный чемпион мира рассказал, что на протяжении всей сессии испытывал проблемы с двигателем и батареей.

По словам нидерландца, ситуацию усугубили изменения настроек болида, которые не дали ожидаемого результата. На прямых Ферстаппен уступал своему напарнику около половины секунды, а в третьем сегменте квалификации столкнулся с недостаточным зарядом батареи.

«И мне говорят: «Тебе нужно проехать круг с половиной заряда батареи». Я отвечаю: «Да пошли вы». Я уже был полностью в бешенстве», — приводит слова Ферстаппена VerstappenNews.

Из-за проблемы пилоту пришлось прервать попытку, после чего шины успели остыть. На решающем круге Ферстаппену уже не хватило сцепления с трассой. Кроме того, гонщик пожаловался на странную работу торможения двигателем, сравнив происходящее в некоторых поворотах с внезапно дёрнутым ручником.

В итоге Ферстаппен показал восьмой результат. Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», а третьим — Оскар Пиастри из «Макларена». Лидер чемпионата Кими Антонелли разбил машину в первом сегменте и выбыл из борьбы за высокие позиции.

Перед Гран-при Азербайджана Ферстаппен занимает шестое место в личном зачёте «Формулы-1», набрав 145 очков. Лидирует пилот «Мерседеса» Кими Антонелли с 292 баллами, вторым идёт его напарник Джордж Расселл — 211, третьим — Льюис Хэмилтон из «Феррари» со 191 очком. Таким образом, четырёхкратный чемпион мира Ферстаппен уступает лидеру сезона 147 баллов. В двух предыдущих гонках — в Италии и Испании — нидерландец финишировал третьим и вторым соответственно.