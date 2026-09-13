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Опубликовано 13 сентября, 14:58

Антонелли выиграл дебютный Гран-при Испании на трассе «Мадринг»

Кими Антонелли. Обложка © ТАСС / ZUMA / Oscar J. Barroso

Кими Антонелли. Обложка © ТАСС / ZUMA / Oscar J. Barroso

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании «Формулы-1», впервые прошедший на новой городской трассе «Мадринг» в Мадриде. Для лидера чемпионата эта победа стала второй подряд после триумфа в Монце.

Вторым финишировал четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третье место занял британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Норрис начинал гонку с поул-позиции, опередив Антонелли в квалификации всего на 0,011 секунды. Однако по ходу заезда итальянец сумел вырваться вперёд, а удачно выбранный момент для пит-стопа во время виртуальной машины безопасности помог ему удержать лидерство.

Неудачно гонка сложилась для Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира, выступающий за «Феррари», досрочно сошёл с дистанции из-за проблем с тормозами.

«Мадринг» дебютировал в календаре чемпионата в нынешнем сезоне. Новая трасса в испанской столице насчитывает 22 поворота, а дистанция гонки составила 57 кругов.

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Наталья Демьянова
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