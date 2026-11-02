20-летний Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории Формулы-1. Итальянский пилот «Мерседеса» обеспечил себе титул за четыре этапа до конца сезона. На Гран-при Мексики он занял третье место, после которого соперники потеряли шансы догнать его в общем зачёте.

Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1. Видео © X / Formula 1

Антонелли впервые выиграл чемпионат мира в классе машин Формулы-1. До мексиканского этапа за титул ещё боролись британцы Джордж Расселл из «Мерседеса» и Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари». Однако результат итальянца окончательно решил исход чемпионской гонки.

Антонелли завоевал дебютный титул в возрасте 20 лет и 69 дней. Он превзошёл достижение немца Себастьяна Феттеля, который стал самым молодым чемпионом Формулы-1 в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней. Феттель удерживал этот рекорд на протяжении 16 лет.

В августе 2024 года Антонелли подписал контракт с «Мерседесом» и занял место семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. В Формуле-1 итальянец дебютировал в марте 2025 года. Тогда он стал одним из самых молодых пилотов, которые выступали в чемпионате на постоянной основе.

В 18 лет в Формуле-1 также дебютировали канадец Лэнс Стролл и британец Оливер Бёрман. Ещё раньше, в 17 лет, в чемпионате начал выступать нидерландец Макс Ферстаппен, который впоследствии четыре раза выиграл титул.

После досрочного титула Антонелли борьба за остальные позиции продолжается. Актуальное положение в чемпионате перед Гран-при Сан-Паулу и расписание уикенда собраны в хабе Life.ru.

Кто такой Кими Антонелли, как он пришёл в Формулу-1 и какие рекорды установил, Life.ru подробно рассказывал в отдельном материале.

Ранее Льюис Хэмилтон впервые с июля 2023 года завоевал поул-позицию в Формуле-1. Британец выиграл квалификацию Гран-при Мексики за рулём «Феррари». От ближайшего соперника его отделили всего девять тысячных секунды.