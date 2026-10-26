Кими Антонелли выиграл Гран-при США «Формулы-1» в Остине

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли одержал победу на Гран-при США в Остине, опередив Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Итальянец укрепил лидерство в чемпионате, но досрочно оформить титул ему не удалось.

Кими выиграл гонку в Остине. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mercedesamgf1

Антонелли завершил гонку с преимуществом в 13,078 секунды над Леклером, представляющим «Феррари». Третьим финишировал Ферстаппен из «Ред Булл». Одним из факторов успеха стала тактика с единственным пит-стопом: многие соперники заезжали в боксы дважды.

После этапа в Остине на счету Антонелли 365 очков. Его преимущество над Джорджем Расселлом составляет 123 балла. На следующем этапе в Мексике итальянец сможет досрочно завоевать чемпионский титул, если выполнит необходимое условие по итоговому месту. Победа в США стала для Антонелли девятой в сезоне. Если он выиграет чемпионат, то сможет войти в историю «Формулы-1» как самый молодой обладатель титула.

Напомним, Антонелли стал победителем квалификации Гран-при США «Формулы-1». На трассе «Америк» в Остине 20-летний гонщик показал лучшее время финального сегмента — 1 минута 34,035 секунды. Ближайшим преследователем итальянца оказался четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Нидерландец уступил Антонелли 0,179 секунды. Третью строчку занял его напарник Исак Хаджар, проигравший обладателю поула 0,215 секунды. Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон завершили квалификацию на четвёртом и пятом местах соответственно.