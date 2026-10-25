Антонелли выиграл квалификацию Гран-при США, где может стать чемпионом мира

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал победителем квалификации Гран-при США «Формулы-1». На трассе «Америк» в Остине 20-летний гонщик показал лучшее время финального сегмента — 1 минута 34,035 секунды.

Ближайшим преследователем итальянца оказался четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Нидерландец уступил Антонелли 0,179 секунды. Третью строчку занял его напарник Исак Хаджар, проигравший обладателю поула 0,215 секунды.

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон завершили квалификацию на четвёртом и пятом местах соответственно. Напарник Антонелли по «Мерседесу» Джордж Расселл показал шестой результат. Гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли седьмую и восьмую позиции.

Для Антонелли этот поул стал уже седьмым в нынешнем сезоне и первым после Гран-при Бельгии в июле. Итальянец возглавляет личный зачёт чемпионата мира и опережает Расселла на 102 очка.

Основная гонка состоится 25 октября. Антонелли получит шанс досрочно завоевать чемпионский титул, если победит, а Расселл финиширует не выше девятого места и Хэмилтон — не выше пятого. В таком случае итальянец станет самым молодым чемпионом мира в истории «Формулы-1».