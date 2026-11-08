Ландо Норрис превратил «Интерлагос» в свою территорию квалификаций. Пилот McLaren третий год подряд завоевал поул Гран-при Сан-Паулу, на этот раз оказавшись лучшим в сложнейших дождевых условиях.

Британец показал время 1:27.470 и опередил Джорджа Расселла на 0,204 секунды. Третьим квалифицировался Кими Антонелли.

Квалификация превратилась в испытание из-за сильного дождя. Сессию задерживали и останавливали красными флагами, а большое количество воды на трассе серьёзно ухудшало видимость. В FIA отмечали, что из-за брызг пилотам было крайне сложно видеть происходящее впереди.

К решающему сегменту дождь снова начал усиливаться. Норрис успел провести быстрый круг до того, как условия стали хуже, а некоторые соперники уже не смогли улучшить свои результаты.

«Было напряжённо, потому что мы знали, что погода будет только ухудшаться», — объяснил британец после квалификации. По его словам, в таких условиях главным было не допустить ни одной ошибки.

Для Норриса это уже третий подряд поул именно на «Интерлагосе». В 2024 году он также оказался лучшим в дождевой квалификации, прошедшей после переноса и сразу пяти красных флагов. Год спустя британец снова выиграл борьбу за первое место на стартовой решётке.

Так что нынешний результат продолжил необычную серию: с 2024 года никто, кроме Норриса, не стартовал с поула на Гран-при Сан-Паулу.

При этом фактическая стартовая решётка будет заметно отличаться от результатов квалификации из-за многочисленных штрафов за замену компонентов силовых установок. Расселл потеряет пять позиций, Шарль Леклер — десять, а несколько других пилотов отправятся в хвост пелотона.