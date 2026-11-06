Гран-при Сан-Паулу может преподнести командам «Формулы-1» дополнительную стратегическую головоломку. К этапу на «Интерлагосе» часть трассы получила новый асфальт, а Pirelli одновременно привезла более мягкий набор шин, чем год назад.

На этап выбраны составы C3, C4 и C5 — соответственно Hard, Medium и Soft. В прошлом сезоне пилоты использовали более жёсткую комбинацию C2/C3/C4. Таким образом, вся линейка сместилась на одну ступень в сторону мягких шин.

Изменилась и сама трасса. В течение года покрытие переложили на участках между третьим и пятым, а также между восьмым и девятым поворотами. В Pirelli предупреждают, что свежий асфальт способен изменить уровень сцепления и то, как быстро будет улучшаться состояние трассы по ходу уик-энда.

Особенно это важно на длинных сериях кругов: новая поверхность может повлиять на износ и деградацию шин. Поэтому пятничные и субботняя тренировки станут для инженеров не просто подготовкой к квалификации, а фактически сбором данных для выбора гоночной стратегии.

В прошлом году деградация уже была одним из ключевых факторов на «Интерлагосе». Жёсткий C2 использовался мало, а большинство команд сделали ставку на Medium и Soft. Наиболее эффективным в итоге оказался вариант с двумя пит-стопами.

Теперь более мягкий набор может сделать выбор ещё шире. В Pirelli допускают сценарии, при которых во время гонки команды будут использовать все три состава. При этом слишком агрессивная ставка на мягкую резину способна дорого обойтись, если деградация окажется выше ожидаемой.

Дополнительную неопределённость создаёт погода. Для Сан-Паулу характерны резкие колебания температуры и дождь, а значит собранные на сухой трассе данные могут стать менее полезными, если условия резко изменятся.

С другой стороны, у инженеров в этом году есть важное преимущество: Гран-при Сан-Паулу впервые с 2021 года проходит без привычного спринта, поэтому команды получают три полноценные тренировки для изучения нового покрытия и работы шин.