Немецкая команда «Мерседес» досрочно завоевала Кубок конструкторов «Формулы-1» впервые за пять лет. Победу в командном зачёте ей обеспечили результаты Гран-при Бразилии, который прошёл 8 ноября на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

По итогам гонки британец Джордж Расселл занял четвёртое место, а его напарник Кими Антонелли из Италии финишировал пятым. Этих результатов хватило «Мерседесу», чтобы стать недосягаемым для ближайших соперников за три этапа до завершения сезона.

После Гран-при Бразилии немецкая команда набрала 652 очка. Идущая следом «Феррари» имеет 512 баллов. Разница между коллективами составляет 140 очков, тогда как в оставшихся гонках пилоты одной команды смогут заработать максимум 129 баллов.

Для «Мерседеса» этот Кубок конструкторов стал девятым в истории. Предыдущий титул команда завоевала в 2021 году, завершив серию из восьми побед подряд. Тогда за неё выступали британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. В нынешнем сезоне немецкий коллектив также добился успеха в личном зачёте. Кими Антонелли ранее досрочно стал чемпионом мира.

До завершения чемпионата участникам предстоят ещё три этапа — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. При этом «Мерседес» уже обеспечил себе первое место, а остальным командам остаётся борьба за следующие позиции в Кубке конструкторов.

Ранее сообщалось, что британский пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Бразилии. Вторым финишировал четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который совершил впечатляющий прорыв с 21-го места на стартовой решётке. Третью позицию занял его напарник, француз Изак Хаджар.