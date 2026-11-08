Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Бразилии
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Бразилии — 20-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2026 года. Гонка на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу прошла в переменчивых погодных условиях и завершилась досрочным завоеванием «Мерседесом» Кубка конструкторов.
Вторым финишировал четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который совершил впечатляющий прорыв с 21-го места на стартовой решётке. Третью позицию занял его напарник, француз Изак Хаджар. Победитель опередил ближайшего преследователя на 14,6 секунды.
Норрис начинал гонку с поул-позиции, однако на первых кругах лидерство захватил пилот «Мерседеса» Кими Антонелли. На 20-м круге итальянец допустил разворот, чем воспользовался британец. После этого Норрис сумел закрепиться впереди и удержал преимущество до финиша.
Дополнительные сложности гонщикам доставила погода. Заезд начался на мокром асфальте, затем трасса постепенно подсохла, но ближе к финишу дождь вернулся. Пилотам пришлось менять тактику и вновь переходить на промежуточные шины.
Для Норриса эта победа стала третьей в нынешнем сезоне. При этом главным командным триумфатором этапа оказался «Мерседес». Джордж Расселл занял четвёртое место, а Кими Антонелли финишировал пятым, что позволило немецкой команде досрочно обеспечить себе Кубок конструкторов.
Шестым гонку завершил напарник Норриса Оскар Пиастри. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, проводивший 400-й старт в «Формуле-1», занял девятое место.
Ранее Life.ru рассказывал, что Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии и обеспечил себе старт с первой позиции, опередив соперников из «Мерседеса». Следующий этап — Гран-при Лас-Вегаса — состоится 21 ноября.
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