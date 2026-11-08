Международная автомобильная федерация FIA выбрала Гран-при Сан-Паулу для запуска южноамериканского этапа кампании против онлайн-травли. Одной из главных акций станет специальный шлем, который предложат подписать пилотам «Формулы-1», а затем продадут на благотворительном аукционе.

В FIA объяснили выбор Бразилии результатами собственного мониторинга. По данным инициативы United Against Online Abuse, значительная часть отслеживаемых случаев оскорблений в интернете сейчас приходится на Латинскую Америку. Точную долю федерация не приводит.

Во время уик-энда в Сан-Паулу гонщиков пригласят оставить подписи на специально оформленном шлеме UAOA. Таким образом организаторы хотят создать символическое коллективное заявление против травли и угроз в интернете.

После Гран-при шлем выставят на аукцион. Все собранные деньги FIA обещает передать местной латиноамериканской организации, которая занимается профилактикой кибербуллинга и защитой молодых людей в интернете.

Одновременно федерация представила новые Online Community Guidelines — рекомендации по поведению и управлению онлайн-сообществами. В них прописаны подходы к модерации, жалобам пользователей и работе с агрессивным контентом. FIA подчёркивает, что правила должны сохранять возможность для открытых споров, но отделять обычную критику от угроз и травли.

Проблему уже публично обсуждают и сами пилоты. Франко Колапинто заявил на пресс-конференции перед этапом, что в течение сезона активно боролся с онлайн-оскорблениями и считает, что автоспорту необходимо действовать более активно.

Габриэл Бортолето, в свою очередь, подчеркнул разницу между критикой и травлей. По его словам, болельщики вправе высказывать своё мнение, однако угрозы и унижения выходят за допустимые рамки.

Кампания United Against Online Abuse существует с 2023 года. Сейчас в созданную FIA коалицию входят более 85 спортивных, государственных, научных и технологических организаций. Федерация использует исследования, образовательные проекты и сотрудничество с платформами для борьбы с оскорблениями в адрес спортсменов и других участников соревнований.

Ранее Life.ru рассказывал о громком скандале в «Формуле-1» после оскорбительных высказываний в адрес Льюиса Хэмилтона. Тогда семикратный чемпион мира призвал автоспорт активнее бороться с подобным поведением.