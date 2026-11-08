Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер уладили конфликт, разгоревшийся между напарниками Ferrari после Гран-при Мексики. Перед гонкой в Сан-Паулу пилоты лично поговорили и договорились оставить разногласия в прошлом.

«Мы сели, поговорили и закрыли эту тему. Теперь двигаемся дальше», — рассказал Хэмилтон после квалификации.

По словам семикратного чемпиона мира, вмешательство руководителя Ferrari Фредерика Вассёра для примирения не понадобилось. Хэмилтон подчеркнул, что они с Леклером по-прежнему глубоко уважают друг друга и обсудили, где оба могут действовать лучше и сильнее помогать команде.

Леклер подтвердил, что напряжение снято. Монегаск признал: между напарниками неизбежно возникает соперничество и они не всегда будут одинаково воспринимать гоночные эпизоды. Однако личный разговор, по его словам, помог разобраться в ситуации, а конфликт он теперь считает закрытой главой.

Ещё несколько дней назад ситуация выглядела значительно острее. После столкновения интересов на старте в Мексике Хэмилтон публично заявил, что Леклер, по его мнению, борется с ним жёстче, чем с некоторыми другими соперниками. Британец признавался, что всё ещё раздражён произошедшим и требовал обсудить правила внутри команды.

Вассёр после этого напомнил обоим пилотам, что интересы Ferrari должны стоять выше их личного соперничества. Руководитель команды подчеркнул, что гонщикам необходимо уважать друг друга, сотрудников коллектива и сам бренд.

Ранее Life.ru рассказывал, как Хэмилтон вынес конфликт с Леклером на публику и обвинил напарника в более жёсткой борьбе. Теперь эта же история получила продолжение: оба пилота заявили, что разногласия урегулированы.