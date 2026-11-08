Пилоты «Формулы-1» рассказали об экстремальных условиях во время дождевой квалификации Гран-при Сан-Паулу. Джордж Расселл признался, что на прямой его Mercedes аквапланировал на скорости свыше 200 км/ч, а из-за брызг впереди практически ничего не было видно.

Особенно тяжёлым оказался первый сегмент квалификации. Ливень привёл к появлению большого количества стоячей воды, а сессию пришлось остановить более чем на час. Позднее заезды возобновили, однако условия оставались крайне сложными.

«Видимость была нулевой», — описал происходящее Расселл. По его словам, машина продолжала буксовать даже на пятой передаче при скорости более 200 км/ч и начинала аквапланировать прямо на прямой.

Британец добавил, что любит выступать под дождём, особенно на «Интерлагосе», однако признал: если бы основная гонка проходила при столь же сильных осадках, продолжать заезд было бы слишком опасно. Расселл предупредил о высокой вероятности серьёзной аварии в условиях, когда гонщики почти не видят машины перед собой.

Ландо Норрис также назвал первый сегмент одними из самых мокрых условий, в которых ему когда-либо приходилось пилотировать. Победитель квалификации признался, что в заключительном сегменте ему было трудно различать сухие участки трассы, лужи и места с худшим сцеплением.

Кими Антонелли оказался ещё категоричнее: для действующего чемпиона мира это были самые мокрые условия за всю его карьеру. Итальянец едва не потерял машину в пятом повороте, а затем допустил ещё одну ошибку в девятом.

Сложности испытали и другие пилоты. Рафаэл Камара попал в аварию во втором сегменте, а гонщики жаловались на резкие потери сцепления и аквапланирование. Официальный сайт «Формулы-1» отмечал, что дождь последовательно ухудшал состояние трассы по ходу квалификации.